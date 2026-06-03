Галкин* посетил концерт Сердючки, сборы с которого идут на финансирование ВСУ

Юморист Максим Галкин* посетил на Кипре концерт певца Андрея Данилко (Верки Сердючки), сборы с которого идут на финансирование украинской армии. Об этом в среду, 3 июня, пишет Shot.

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По данным источника, стоимость билетов варьировалась от 85 до 100 евро, при этом аншлага на шоу не было. На концерте собралось немало зрителей с украинскими флагами.

Сам Галкин* сидел за отдельным столиком в VIP-зоне. Авторы материала отмечают, что во время исполнения хитов юморист сидел в телефоне и даже не смотрел на сцену. В конце выступления Данилко на русском языке выкрикивал проукраинские нацистские лозунги, сообщается в публикации.

Ранее сообщалось, что Андрей Данилко зарабатывает на секретных корпоративах втайне от офиса президента Украины Владимира Зеленского, который требует переводить гонорары в украинский бюджет. Уточняется, что певец может выступить перед русскоязычной аудиторией.

Сам Данилко ранее прокомментировал претензии со стороны языкового омбудсмена на Украине Тараса Креминя из-за исполнения песен на русском языке на концерте в Киеве.

*Внесен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иноагента.