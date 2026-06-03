Анна Покров раскрыла планы на пополнение в семье: «Артур давно уже просит»

Аня Покров призналась, что уже планирует рождение детей от Артура Бабича. Об этом блогер рассказала в шоу Иды Галич «Есть вопросики».

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Во время беседы ведущая в шутку спросила, готовы ли супруги к появлению нового жителя их «тикток-хауса». В ответ Аня раскрыла семейные планы и рассказала, что инициатором разговора о детях давно выступает именно Артур.

«Артур давно уже просит. Реально. Он мне ещё предложение не сделал, а уже говорил: “Давай детей делать”. Я говорю: “Алло! Всё по канонам должно быть”», — вспомнила блогер.

По словам Покров, она привыкла тщательно всё планировать и даже такой важный шаг, как рождение ребёнка, старается вписать в свой график заранее.

«У меня, правда, в голове всё должно быть по порядку, по расписанию. Причём, кроме шуток, это ужасно. Но у меня реально в расписании стоит, когда мы планируем делать детей», — призналась Анна.

Сейчас супруги не спешат с пополнением в семье из-за плотного рабочего графика. Блогерша отметила, что для этого этапа жизни ей нужно заранее освободить время: «Надо год освободить следующий. Надо подготовиться. У нас очень активные графики. Я просто не понимала, куда это впихнуть», — объяснила она.

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