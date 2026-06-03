Дочь солиста «Руки Вверх!» подтвердила роман с футболистом ЦСКА

Дочь лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова Ника и футболист ЦСКА Матвей Лукин подтвердили слухи о романе.

Пара впервые поделилась совместными фотографиями в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Творческие и настоящие», — подписал Лукин серию снимков, сделанных на отдыхе с возлюбленной.

Слухи об отношениях 17-летней Жуковой и 22-летнего Лукина появились осенью 2025 года. Известно, что отец Ники является преданным болельщиком ПФК ЦСКА и другом вратаря Игоря Акинфеева.

Ранее Сергей Жуков рассказал о буллинге в адрес дочери Ники. По словам музыканта, девочка подвергалась травле с детского сада из-за его известности.