Кушанашвили раскритиковал клип Shaman, в котором он устроил хор иноагентов

Телеведущий Отар Кушанашвили высказался о новом клипе певца SHAMAN на песню «Россия-мама», который вызвал широкий общественный резонанс после выхода. Своим мнением журналист поделился в авторской программе «КАКОВО?!».

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По мнению Кушанашвили, идея спорных эпизодов в клипе принадлежала не самому артисту, а его окружению. Он предположил, что певцу могли предложить подобный ход как эффектный способ привлечь внимание аудитории. Журналист также раскритиковал действия SHAMAN, связанные с продвижением клипа, и заявил, что артисту не хватает самоиронии.

— У человека нет фермента, отвечающего за самоиронию и чувство юмора, — сказал Кушанашвили.

Кроме того, телеведущий негативно отозвался о появившихся ранее кадрах, на которых певец крестится перед своими портретами в Твери.

В свою очередь продюсер Виктор Дробыш осудил политический подтекст в видеоклипе SHAMAN.

В видеоролике, опубликованном 28 мая, Дронов в классическом черном костюме раскладывает на столе фотографии россиян-иноагентов и изучает их «личные дела». Среди них присутствуют снимки журналистов Юрия Дудя* и Алексея Венедиктова*, а также музыкантов Андрея Макаревича* и Земфиры Рамазановой*.

*Признаны иностранными агентами на территории России по решению Министерства юстиции РФ.