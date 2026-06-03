Преобразившаяся Наташа Королева устроила откровенную фотосессию

Наташа Королева отметила очередной день рождения: главной «русалке» страны исполнилось 53 года. По этому случаю прославленная певица решила порадовать фанатов неожиданным образом: устроила пикатную фотосессию на пляже. Формы Наташи, не скроем, поразили: кажется, такой сочной она не была даже в молодости.

Осенью прошлого года Наташа впервые призналась, что недовольна своей фигурой. Звезда посетовала, что набрала лишние килограммы и решила начать худеть. Муж Королевой – Сергей Глушко – ее в этом вопросе поддержал. Результат не заставил себя долго ждать и, пожалуй, превзошел все ожидания. Русалка преобразилась.

Свой праздник Королева отметила с мамой, мужем и другими родственниками. А после отправилась на пляж, чтобы зафиксировать все то, чем ее наградила природа, на камеру. Для фотосессии Наташа выбрала открытый купальник.

- Снимала на обычный телефон, - улыбается Наташа. – Но кадры получились интересными!

Фотографии обновленной русалки произвели эффект разорвавшейся бомбы. Формы Королевой активно обсуждают в сети. Поклонники от похудевшей Наташи в восторге: они осыпают ее комплиментами и задаются вопросом: как ей удалось так преобразиться?

Сама Наташа не скрывает, что похудела не только благодаря силе воли и пересмотру рациона. Звезда использовала и препараты российского производства. Результатом довольна.

- Я согласна с народной мудростью: «Ты поправляешь не от котлет, а от лет!» - поясняла Наташа. – Поэтому, конечно, я слежу за своей фигурой: по-другому нельзя.

Известно, что артистка старается поддерживать свой организм и изнутри. Ранее певица рассказывала, что периодически ездит в санатории. Там Королева оздоравливается курсами: посещает криосауну, делает массажи, а также грязевые процедуры.

К слову, с днем рождения Королеву поздравили многие знаменитости. Среди них – Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Лера Кудрявцева, Эвелина Бледанс и другие.