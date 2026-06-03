Катя Лель вспомнила о пропавшем супруге на выпускном дочери

Певица Катя Лель в беседе с «Пятым каналом» рассказала, что на выпускном своей дочери Эмилии думала о её отце — пропавшем без вести Игоре Кузнецове. Артистка поблагодарила супруга за ребёнка и выразила надежду на его возвращение.

© Super.ru

Лель думает, что мужчина всё ещё жив и может вернуться к семье.

«Я на выпускном поблагодарила мысленно папу Эми за то, что он подарил мне такого чудесного ребёнка и такую девочку, которой можно гордиться. Поэтому что я вам хочу сказать: наша жизнь настолько непредсказуемая штука, мы вообще живём и не знаем, что будет завтра. Поэтому пусть у наших детей всегда всё будет хорошо», — поделилась артистка.

Катя Лель и Игорь Кузнецов сыграли свадьбу в 2008 году. Они прожили вместе 15 лет, после чего их брак распался. Зимой 2023 года певица публично сообщила о разводе. Она рассказывала, что одной из причин разрыва отношений стали проблемы Кузнецова с алкогольной зависимостью, а также постоянные измены. Через два года после развода Игорь пропал без вести во время отпуска во Франции.