Бородина и Сердюков отметили годовщину свадьбы

Телеведущая Ксения Бородина поздравила супруга Николая Сердюкова с первой годовщиной брака. Телеведущая в среду, 3 июня, опубликовала в соцсетях трогательное обращение, в котором поблагодарила мужа за любовь, поддержку и заботу.

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По словам Бородиной, за время совместной жизни им пришлось пройти через разные испытания, однако они только укрепили отношения. Телезвезда также отметила теплое отношение Сердюкова к ее дочерям Марусе и Теоне.

— Спасибо, Николай, моя любовь, — написала Бородина, подчеркнув, что рядом с супругом чувствует себя любимой и может оставаться собой.

Поклонники и друзья пары присоединились к поздравлениям в комментариях. Пользователи пожелали супругам счастья, взаимопонимания и долгих лет семейной жизни, отметив, что Бородина и Сердюков выглядят гармоничной и крепкой парой.

Ксения Бородина живет в аду из-за того, что вышла замуж за Николая Сердюкова. Такое мнение выразил журналист Отар Кушанашвили в новом выпуске авторского шоу «Каково?!».

Ранее Бородина ответила подписчикам в соцсети, почему ее муж Николай Сердюков «сбежал» со съемок проекта «Мастер игры» в Марокко.

5 февраля СМИ сообщили, что супруг знаменитости спешно покинул реалити-шоу, так как узнал о необходимости работать с ее бывшим мужем Курбаном Омаровым.