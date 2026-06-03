Дарья Мельникова откровенно рассказала про «богатые» причуды своей семьи

Пару лет назад стало известно, что Дарья вышла замуж за актера Романа Набатова. У супругов есть общая дочь Лиза.

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Российская актриса Дарья Мельникова — многодетная мама. У нее трое детей. Старшие сыновья, Артур и Марк, родились в первом браке артистки с Артуром Смольяниновым*. От коллеги по цеху Романа Набатова звезда воспитывает дочь Лизу. Пара, которая узаконила свои отношения пару лет назад, редко говорит о личном.

Иногда Дарья все же делится сокровенным. В свежем интервью для «Леди Mail» исполнительница роли Жени Васнецовой откровенно рассказала о своей семье. По словам актрисы, супруг прекрасно понимает специфику ее работы, хотя сейчас трудится в другой сфере. Роман часто делится с женой интересным видением рабочих моментов. Дарья порой жутко раздражается, но к умным рассуждениям любимого прислушивается.

Зашла речь и об общих увлечениях. У супругов, как оказалось, одинаковый взгляд на жизнь и весьма необычные «богатые» причуды.

«Кому-то нужен Cartier, а мне — гигантская палатка для большого семейства, потому что все деньги тратим на туристические приспособления: палатки, багажник на крышу, генератор. Вот такие у нас „богатые“ причуды», — призналась Мельникова.

Этим летом Дарья собирается много работать. Однако в планах семьи все же есть отдых. Мельникова и Набатов очень любят музыкальные фестивали, поэтому планируют куда-то съездить.