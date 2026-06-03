Экс-жена Цекало скрыла в суде новый брак, чтобы получить миллионы на содержание

На днях состоится очередное заседание суда по иску бывшей супруги телеведущего Александра Цекало Виктории Галушки к артисту. Она требует от экс-мужа около 80 миллионов рублей на содержание себя и двоих детей. При этом женщина решила скрыть, что состоит в новом браке. Об этом в среду, 3 июня, сообщил журнал StarHit.

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По данным журналистов, причиной этому стал брачный контракт с Цекало, согласно которому он освобождается от выплат на содержание бывшей жены в случае ее нового замужества. Это подтвердили представители женщины на одном из заседаний.

— Однако суд почему-то отказывается делать официальные запросы о семейном положении Галушки и приобщать информацию к делу. То ли не желая затягивать процесс, то ли вставая на сторону женщины, — рассказал источник в окружении артиста.

В издании уточнили, что телеведущий оставил бывшей жене с детьми особняк в Московской области. При этом Галушка на данный момент проживает вместе с мужем и детьми в Латвии.

— Что касается алиментов, тут возникают те же вопросы — а на детей ли она требует такие космические цифры? На что они в действительности идут? Галушка еще и настроила ребят против отца. При этом, когда речь о деньгах, — тут, значит, вынь да положь! — приводит слова источника StarHit.

В конце мая в СМИ писали, что актриса Ольга Зуева обратилась в столичный суд с иском о взыскании алиментов с бывшего возлюбленного, актера Данилы Козловского. У пары есть дочь Ода-Валентина. Рассмотрение дела проходит в России, несмотря на то что ребенок проживает вместе с матерью в США. Подробности исковых требований и позиция сторон в рамках процесса не раскрывались.