Ирина Пинчук снялась в объятиях возлюбленного, лицо которого скрывала: фото

Пережившая в прошлом году развод Ирина Пинчук окончательно разорвала отношения с отцом своих детей Араем Чобаняном. Экс-участница «Дома-2» не стала терпеть предательство и измены бывшего мужа и начала новую жизнь. Сейчас Пинчук находится в статусе невесты и охотно публикует снимки с будущим супругом, лицо которого перестала скрывать от поклонников.

В личном блоге Ирины появилось новое фото с вечернего романтического свидания. На снимке она наслаждается объятиями со своим возлюбленным — бизнесменом Никитой Пономарёвым. Ранее Пинчук говорила, что впервые чувствует себя по‑настоящему защищённой и счастливой.

Отношения между влюблёнными уже достаточно серьёзные. Сейчас пара живёт вместе в арендованном таунхаусе, а через некоторое время планирует переехать в другое жильё. Пинчук делилась, что Пономарёв уже нашёл общий язык с её детьми и, более того, стал для мальчиков близким другом.

Читайте также: Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук вступилась за свои новые отношения на фоне критики со стороны