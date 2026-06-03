Пентхаус Кобзона на Новом Арбате выставили на продажу за миллиард рублей

Элитный пентхаус певца Иосифа Кобзона на Новом Арбате выставили на закрытую продажу за миллиард рублей. Об этом в среду, 3 июня, сообщает Mash.

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По данным источника, квартира площадью 600 квадратных метров находится на 16-м этаже ЖК «Груббер Хаус». В комплксе есть усиленная охрана, КПП и круглосуточная служба безопасности. Вход в здание осуществляется строго по пропускной системе.

Главной особенностью жилья является интерьер. С момента смерти музыканта в квартире ничего не менялось — остались оригинальная мебель и декор.

Недвижимость принадлежит вдове артиста Нинель. Изначально в пентхаусе хотели сделать музей в память о Кобзоне, но Нинель захотела продать актив. Авторы материала утверждают, что сделку не афишируют и покупателя ищут без огласки.

14 мая четырехэтажный особняк площадью 760 квадратных метров, который певица Алла Пугачева подарила своему внуку, музыканту Никите Преснякову, подешевел вдвое за три года. На данный момент объект продается за 110 миллионов рублей.

Кроме того, недавно Пугачева выставила на продажу единственную квартиру в Москве. На риелторских сайтах аналогичные квартиры в этом же доме площадью около 303 квадратных метров продаются почти за полмиллиарда рублей.