Ксения Бородина и Николай Сердюков отмечают первую годовщину свадьбы: «Кажется, этот день был только вчера»

Ксения Бородина трогательно поздравила своего мужа Николая Сердюкова с первой годовщиной свадьбы. Телеведущая опубликовала в соцсетях романтичный пост, в котором призналась, что до сих пор с теплотой вспоминает день бракосочетания.

Звезда отметила, что ровно год назад они с избранником официально стали семьей, а воспоминания об этом событии по-прежнему вызывают сильные эмоции.

«Кажется, этот день был только вчера… Столько эмоций, счастья, улыбок и любви. Спасибо всем, кто был рядом с нами в этот особенный момент, кто поздравлял, поддерживал и разделил нашу радость. Мы до сих пор с теплотой вспоминаем этот день!», — написала Бородина.

В честь годовщины Ксения решила устроить для подписчиков своеобразный «праздник любви» и предложила им поделиться собственными историями знакомств и свадебными фотографиями.

Ранее Ксения Бородина пожаловалась, что поймала двух клещей во время отдыха на Алтае.

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