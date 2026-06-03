Максим Виторган покинул Россию вместе с сыном от Собчак

Актер Максим Виторган улетел с сыном от телеведущей Ксении Собчак из России. Звезда сериала «Беспринципные» сообщил об этом в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Он признался подписчикам, что отправился с Платоном в путешествие по Сингапуру.

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Собчак и Виторган развелись весной 2019 года. Телеведущая считает, что расставание прошло достаточно мягко для их сына. По словам бизнесвумен, они никогда не манипулировали Платоном, поэтому им удалось сохранить хорошие отношения. Мальчик носит двойную фамилию Виторган-Собчак.

1 января 2025 года стало известно о новом романе артиста. Он выложил в соцсетях снимок с Анной Коротковой, признавшись ей в любви. Подписчики актера отметили, что ему в очередной раз повезло встретить красивую девушку. По признанию Виторгана, его сердце остановилось, когда он увидел гримершу. В июле 2024 года звезда «Беспринципных» пригласил Короткову, которая на 18 лет его моложе, на свидание, и та согласилась. С этого момента начались их романтические отношения.

Максим Виторган испугался мести маленького сына от Ксении Собчак

У актера также есть двое детей от коллеги Виктории Верберг: дочь Полина и сын Даниил, которые живут в Израиле.