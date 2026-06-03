Макарская откровенно рассказала о жизни с мужем, которого называют абьюзером

Антона Макарского уже несколько лет обвиняют в неуважительном отношении к жене. Якобы актер не дает Виктории и слова сказать во время интервью, а дома ведет себя как настоящий тиран. Но артистка в ответ на это лишь улыбается.

Пока общественность возмущается семейным укладом Макарских, Виктории продолжает подливать масла в огонь. Так, она рассказала, что спокойно относится к плохому настроению мужа после работы и старается не провоцировать конфликты.

"Моя любимая бабушка Иля всегда говорила: „Никогда не принимай близко к сердцу все то, что наговорит тебе муж, пришедший с работы… Он просто очень устал, с утра будет невероятно благодарен тебе за мудрость, понимание, доброту, терпение и любовь“", — поделилась Виктория мудростью на своей странице в соцсети.

Одна из подписчиц Макарской в ответ на это поинтересовалась, не жалела ли она когда-нибудь о своем выборе спутника жизни. На это Виктория отреагировала с юмором.

"„Вик, а ты не жалеешь, что вышла замуж?“ Да что ж я, не человек, что ли? Жалко его, конечно!" — пошутила артистка.

Напомним, Антон и Виктория Макарские уже более 25 лет счастливы в браке. Пара воспитывает двоих детей — сына и дочь. Макарские считаются одной из самых крепких семей в российском шоу-бизнесе. Их история любви началась еще в 1999 году. По словам артиста, на пути к семейному благополучию им пришлось пройти через немало испытаний.

Долгое время супруги мечтали о детях, но стать родителями им удалось не сразу. Лишь в 2012 году у пары появилась дочь Мария, а спустя три года родился сын Иван. Позже Макарские признавались, что считают своих детей настоящим подарком судьбы и результатом долгих молитв.