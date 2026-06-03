Певица Слава отпраздновала три месяца трезвости

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) отпраздновала три месяца трезвости. Об этом она сообщила в Instagram* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка поделилась с подписчиками кадрами, снятыми до и после решения отказаться от алкоголя, и отметила внешние изменения.

«Как выгляжу? Супер!» — написала Сланевская и добавила, что ее настроение при этом оставляет желать лучшего.

Ранее Слава заявила, что бросит пить на полгода. Артистка отметила, что по вечерам ей немного скучно и хочется выпить вина.