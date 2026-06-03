Актер Алексей Гаврилов встал на защиту Анны Пересильд

Актер Алексей Гаврилов выступил в защиту Анны Пересильд, заявив, что она и ее мать Юлия добились успеха исключительно благодаря таланту и труду, сообщает «Пятый канал».

По словам артиста, он давно знаком с Юлией и знает, какой путь она прошла к популярности. Ее дочь, по его мнению, сегодня движется той же дорогой и уже доказала свой актерский потенциал. Гаврилов подчеркнул, что распространенное мнение о том, что дети знаменитостей добиваются всего за счет связей — ложь. Он призвал отдавать должное всем, кто работает и проявляет свои способности.

Актер также отметил, что детям известных артистов приходится трудиться даже больше других, поскольку к ним изначально предъявляют более высокие требования и постоянно сравнивают с родителями.

Анна Пересильд, известная по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», неоднократно подвергалась критике как со стороны зрителей, так и со стороны профессионалов — за актерскую игру, публичное поведение и сценические образы.

После выхода сериала критик Сергей Соседов назвал ее игру «всегда мертвой», а часть зрителей выразила мнение, что роль Айгуль досталась актрисе благодаря связям матери. С выходом второго сезона «Нежности» замечания усилились: зрители жаловались на безэмоциональность и предсказуемость игры, а также на невнятную артикуляцию.

Роль в фильме «Алиса в Стране чудес» вызвала новую волну критики — игру назвали скучной, неправдоподобной, обратили внимание на «каменное лицо». Костюмы (розовое платье, кеды) показались многим неканоничными.

Кроме того, актрису неоднократно упрекали за слишком откровенные, по мнению некоторых, образы на мероприятиях и в соцсетях.