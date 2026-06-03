Бывшая жена требует у Александра Цекало миллионы: "Вынь да положь!"

На днях состоится очередное заседание суда по иску Виктории Галушки к Александру Цекало. Бывшая жена требует от продюсера миллионы на содержание детей и себя, хотя давно замужем и за кругленькую сумму сдает семейный особняк в Подмосковье.

О том, что снова замужем, Виктория предпочитает не афишировать, потому что, по брачному контракту, если Галушка снова вступает в брак, то Цекало освобождается от выплат на содержание. А меж тем экс-супруга хочет взыскать с Александра порядка 80 миллионов рублей: 30 - на себя и 50 - в качестве алиментов на двоих детей.

Кстати, 17-летнюю Александру и 13-летнего Михаила продюсер не видел уже несколько лет. Виктория увезла их в неизвестном направлении и якобы настроила против отца. А ведь после развода Цекало оставил семье особняк в Подмосковье. Который, кстати, Виктория якобы сдает.

"При этом, когда речь о деньгах, — тут, значит, вынь да положь!" - сообщили знакомые продюсера Starhit.

Напомним, что сейчас Александр Цекало счастлив в браке с четвертой женой, художницей и актрисой Дариной Эрвин. Влюбленные живут в США, однако периодически приезжают в Россию.