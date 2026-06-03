Андрей Малахов показал редкое фото восьмилетнего сына с отдыха на Мальдивах

Телеведущий Андрей Малахов опубликовал в социальных сетях фотографию своего восьмилетнего сына Александра. Снимок был сделан на закате во время семейного отпуска на Мальдивских островах.

На фото мальчик стоит спиной к камере, что соответствует принципам приватности, которых придерживается семья шоумена. Дело в том, что ведущий на протяжении многих лет старается оградить ребенка от излишнего внимания общественности. Малахов подписал пост одним словом — «Любовь».

Андрей Малахов и его супруга Наталья Шкулева, дочь издателя Виктора Шкулева, оформили брак в 2011 году. Долгожданный сын у пары родился в 2017 году. Имя ребенку выбирали с помощью зрительского голосования в эфире федерального канала.

Супруги приняли решение с рождения оградить Александра от публичности. Малахов-старший переживал, что внимание прессы может разрушить его внутреннее восприятие мира. Сейчас Александр обучается в московской «Школе сотрудничества», где стоимость годовой программы превышает миллион рублей.

Помимо школьной программы, сын телеведущего занимается плаванием, музыкой, английским языком, а также посещает студии рисования и лепки. Важной частью уклада семьи остается воскресная традиция посещения храма для участия в утренней службе.

Среди прочего Малахов рассказал, что Москву по сравнению с Нью-Йорком, Парижем и другими мировыми мегаполисами отличает крайне высокий уровень работы сервисов доставки. Он добавил, что также ценит столицу России за финансовую доступность услуг личного водителя.