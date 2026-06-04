Бледанс ответила на слова Гузеевой про тупых

Эвелина Бледанс не оставила без внимания слова Ларисы Гузеевой.

Прославленная артистка раскритиковала цирк за жестокое обращение с животными. Телеведущая резко осудила и дрессировщиков, и зрителей.

"Вот я смотрю документальный фильм. Волосы дыбом. Жалко всех лошадок, слонов. На черта это нужно сегодня? Боже мой, 26‑й год на улице... Что за люди? Что им не живется? Жалко невозможно. Бедные лошадочки. И сидят какие‑то тупые зрители, которые аплодируют, которым нравится", - высказалась возмущенная Гузеева.

А вот у Эвелины Бледанс оказалась противоположная точка зрения. Она сообщила, что ее младший сын Семен обожает цирк.

"...А я обожаю быть тупой. Так надоело решать задачи, думать, как добыть денег, как строить театр, как работать с детьми. А когда приходишь в цирк и два часа сидишь, открыв рот, ты просто становишься немножко "овощем", - сообщила Эвелина.

При этом Бледанс отметила, что против Гузеевой не пойдет, потому что у нее "глаз алмаз", сообщает Teleprogramma.org.