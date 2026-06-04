Дженнифер Лопес удалила татуировку, посвященную Бену Аффлеку

Дженнифер Лопес избавилась от татуировки, посвящённой бывшему супругу Бену Аффлеку. Артистка опубликовала фото в личном блоге, на котором видно, что на её теле больше нет татуировки с инициалами «Б. А.», сделанной в 2023 году.

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Изначально рисунок включал символ бесконечности и инициалы пары, однако теперь на изображении остались только имя певицы и знак бесконечности.

Бен Аффлек также ранее делал аналогичную татуировку в честь отношений с Лопес, однако информации о её изменении или удалении он не публиковал.

Отношения пары начались в 2002 году на съёмках фильма «Джильи». После помолвки в 2004 году они расстались, но в 2021 году возобновили роман и вновь обручились. Окончательно пара разошлась в 2024 году.

Ранее Дженнифер Лопес отреагировала на слухи о романе с актёром Бреттом Голдстейном, с которым снялась в фильме «Служебный роман».