Комик Алексей Щербаков попал в базу украинского сайта «Миротворец»*

Комик Алексей Щербаков попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает ТАСС.

Авторы ресурса обвинили артиста в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также в базу данных продолжают массово вносить членов жюри и советов Института развития интернета (ИРИ). В минувший понедельник в «Миротворец»* попали генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов и более 20 представителей российских медиахолдингов. Карманов в комментарии ТАСС назвал свое внесение в базу «Миротворца»* достойной оценкой работы ПФКИ.

Ранее российская гандболистка Виктория Дивак, погибшая в апреле 2023 года, была внесена в базу «Миротворца»*. Поводом для внесения в базу стало ее участие в акции в поддержку СВО, где команда клуба «Астраханочка» вместе с девочкой из Донецка сделала групповое фото на фоне баннера «Своих не бросаем».

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева в апреле также была внесена в базу этого ресурса. Ей вменяют посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержку СВО.

*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.