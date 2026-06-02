Ханна ответила на слухи о третьей беременности: «Директ взорван»

Ханна развеяла слухи о третьей беременности, которые возникли после публикации семейного видео в её личном блоге. Артистка позировала вместе с мужем Пашу и двумя дочерьми — Адрианой и Камиллой. Пользователи завалили её директ вопросами и предположениями.

В ответ на догадки певица записала обращение к поклонникам.

«Почитала комментарии к последнему видео и поняла, что нужно срочно поговорить. Директ взорван. Я не беременна! Я счастлива в отношениях со вкусной едой. Это мои наеденные килограммы, которых на самом деле не так много. Всего, может, один килограмм… У меня на самом деле хороший красивый пресс, просто на видео вы его не видите», — заверила певица в личном блоге.

Ханна и Пашу официально оформили отношения 11 лет назад. Супруги воспитывают двух дочерей — Адриану и Камиллу. По словам певицы, их брак не всегда был безоблачным. Со временем супруги выработали правила поддержания гармонии в отношениях. Они каждые два месяца улетают вдвоём в небольшое путешествие, один день в неделю посвящают только друг другу, а раз в месяц сверяют планы и цели.