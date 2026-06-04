Мария Миронова трогательно поздравила старшего сына

Актриса Мария Миронова поздравила старшего сына Андрея Миронова-Удалова с днём рождения. Наследнику артистки исполнилось 34 года. В честь праздника звезда опубликовала в соцсетях редкие семейные фотографии, на которых запечатлены именинник и его супруга Ксения Паласис.

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В своём обращении Миронова призналась, что не представляет жизни без сына и отметила, что восхищается его характером, жизненной мудростью и отношением к людям.

«Как же много лет мы уже вместе, я даже не помню себя без тебя! Восхищаюсь твоей цельностью, проницательностью, умом, которому чем дальше, тем больше верю, чем своему», — написала актриса.

Звезда также пожелала сыну новых достижений и подчеркнула, что всегда будет поддерживать его: «Хочу, чтобы все вершины были твои. Рушь стены, верь, радуйся, твори! Мы всегда за твоей спиной и дуем в крылья», — отметила Миронова.

Андрей родился в первом браке актрисы с бизнесменом Игорем Удаловым и носит двойную фамилию Миронов-Удалов. Внук легендарного актера Андрея Миронова продолжил семейную династию и сегодня служит в Театре имени Евгения Вахтангова.

Ранее мы рассказывали о том, что Мария Миронова улетела с сыном в Испанию ради важного теннисного турнира.