Мария Миронова трогательно поздравила старшего сына с 34-летием: «Не помню себя без тебя»
Актриса Мария Миронова поздравила старшего сына Андрея Миронова-Удалова с днём рождения. Наследнику артистки исполнилось 34 года. В честь праздника звезда опубликовала в соцсетях редкие семейные фотографии, на которых запечатлены именинник и его супруга Ксения Паласис.
В своём обращении Миронова призналась, что не представляет жизни без сына и отметила, что восхищается его характером, жизненной мудростью и отношением к людям.
«Как же много лет мы уже вместе, я даже не помню себя без тебя! Восхищаюсь твоей цельностью, проницательностью, умом, которому чем дальше, тем больше верю, чем своему», — написала актриса.
Звезда также пожелала сыну новых достижений и подчеркнула, что всегда будет поддерживать его: «Хочу, чтобы все вершины были твои. Рушь стены, верь, радуйся, твори! Мы всегда за твоей спиной и дуем в крылья», — отметила Миронова.
Андрей родился в первом браке актрисы с бизнесменом Игорем Удаловым и носит двойную фамилию Миронов-Удалов. Внук легендарного актера Андрея Миронова продолжил семейную династию и сегодня служит в Театре имени Евгения Вахтангова.
Ранее мы рассказывали о том, что Мария Миронова улетела с сыном в Испанию ради важного теннисного турнира.