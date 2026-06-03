«Ему нельзя было категорически»: Киркоров впервые раскрыл новые детали смерти отца

Поп-король уверен, что папа прожил бы до ста лет, если бы не одно обстоятельство. Оно сильно подкосило Бедроса, и тот уже почти не вставал с постели.

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Филипп Киркоров пришел на могилу отца в день его рождения. 2 июня Бедросу могло исполниться 94 года, но он не дожил и до 93-х. Музыкант скончался 18 марта прошлого года. При этом только сейчас поп-король решился озвучить факторы, спровоцировавшие скоропостижную смерть папы.

«Он ходил, танцевал, а потом вот эта травма с ногой. И все. Его подкосило, он стал лежачим и угас. А ему нельзя было лежать категорически. Если бы на ногах, он прожил бы до ста», — объяснял Киркоров возле места захоронения отца.

Какая именно травма ускорила уход звезды, не сообщается. Поклонники предположили, что Бедрос получил перелом шейки бедра, что очень опасно для пожилого человека.

Напомним, официальной причиной смерти Киркорова-старшего называли остановку сердца. Артист ушел из жизни у себя дома, в кругу самых родных людей. Филипп Бедросович посвятил папе трогательный пост в своем блоге.

«Я больше не ребенок. Сегодня 18 марта 2025 года в 15:37 ушел из жизни мой папа — народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда», — написал он.

Матери Филиппа, Виктории Киркоровой, не стало 30 апреля 1994 года. Число совпало с датой рождения певца.

«Она подарила мне жизнь и ушла в этот же день... Мама, спасибо тебе за все! Ты всегда в моей памяти, любимая мама», — сетовал исполнитель.

Изначально родительница артиста была захоронена у себя на родине, в Болгарии, но после смерти папы Филипп решил эксгумировать ее останки и перевезти прах в Москву. Теперь родители поп-короля покоятся рядом.