Жених Лерчек прервал молчание и показал блогершу после 6-й химии

Спутник Валерии Чекалиной показал возлюбленную после шестой химиотерапии. Она поведала, как себя чувствует.

Валерия Чекалина завершила шестой курс химиотерапии. О том, как она себя чувствует после процедуры, сегодня рассказал ее аргентинский спутник Луис Сквиччиарини, который, к слову, некоторое время не выходил на связь.

Танцор вместе с блогершей предстал на свежем видео. Пара прогуливалась по территории больницы, где Валерия проходит лечение. Вчера вместе с Лерчек сидел ее брат Родион, а вот сегодня к посту вернулся Луис.

«Родион сменил Луиса, они по очереди за мной наблюдают. На этот раз химия прошла хорошо, разумеется, у меня не так много энергии, и аппетит не очень. Но через пару дней, надеюсь, все будет в порядке», — поделилась Чекалина.

Скивиччиарини добавил, что они хотят как можно чаще выкладывать контент, чтобы доказать, что человек в четвертой стадии рака не равно полутруп. И что каждый случай — индивидуален. Лерчек тут же отметила, что она очень хочет жить и верит, что у нее есть все шансы войти в ремиссию.

Пара устала отбиваться от комментаторов-скептиков, которые убеждены, что их обманывают. По их мнению, Чекалина не выглядит как онкобольная в терминальной стадии. Среди сомневающихся в том числе и шоумен Отар Кушанашвили, который лично столкнулся с раком и не понаслышке знает о борьбе со страшным недугом.

А недавно о болезни Валерии высказался Егор Крид. Он придерживается однозначной позиции.