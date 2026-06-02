Стало известно о крупных убытках компании Екатерины Гордон

Юридическая компания Екатерины Гордон «ГИС» («Гордон и сыновья»), зарегистрированная в 2010 году, по итогам 2025 года получила убыток в 3,7 миллиона рублей, хотя выручка выросла почти вдвое — до 56 миллионов. Годом ранее фирма зафиксировала прибыль в 1,6 миллиона, передает «Звездач».

При этом расценки на услуги остаются высокими: устная консультация — от 5 тысяч рублей, изучение материалов дела — до 80–110 тысяч, составление иска — от 100 тысяч, жалобы — от 120 тысяч, представительство в суде первой инстанции — от 300 тысяч.

Сама Гордон владеет 75% бизнеса, еще 25% у партнера Максима Дмитриева. В соцсетях она сообщала, что продолжает руководить компанией и лично вести дела, но значительно реже, поскольку сосредоточилась на сольной музыкальной карьере.

Фирма проводит бесплатные консультации, участвует в благотворительных проектах и сотрудничает с крупными работодателями. На апрель 2026 года за компанией числилась налоговая задолженность около 363 тысяч рублей, но на данный момент вопрос закрыт.