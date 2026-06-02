Известный продюсер рассказал о неожиданном изменении в российском шоу-бизнесе

Российское общество стало более требовательным к артистам, и черный пиар перестал приносить представителям шоу-бизнеса популярность. Об этом заявил News.ru продюсер Павел Рудченко.

По его словам, интересы изменились, и любые репутационные ошибки сейчас напрямую сказываются на популярности.

«Общество стало более требовательно относиться к кумирам. (…) То, что пять или 10 лет назад было как рабочий инструмент — черный пиар, сейчас вызывает психологическую напряженность в обществе. Например, заявления насчет больших финансовых трат, необоснованные вечеринки. Очень многих артистов люди начинают вычеркивать», — пояснил Рудченко.

Напомним, что прошедшая 20 декабря 2023 года «голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор» вызвала широкий общественный резонанс. На фоне скандала некоторые артисты столкнулись с «культурой отмены» — с ними разрывали контракты, а выступления отменялись.

Сама блогер рассказала, что резкое снижение популярности из-за вечеринки привело к тому, что она чувствовала себя пустой и бесполезной, и ей даже не хотелось просыпаться по утрам.