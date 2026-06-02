«Личная банковская карта»: рэпер ST и Ассоль поделились секретами воспитания детей

Лера Букина

Супруги ST (настоящее имя — Александр Степанов) и Ассоль, воспитывающие двоих дочерей — шестилетнюю Эстель и двухлетнюю Эльзу, рассказали о первых финансовых запросах наследницы. На премии ИРИ они поделились со «Звездачом», что шестилетняя дочка уже попросила личную банковскую карту, хотя не умеет ею пользоваться и не понимает ее назначения. Дарить карту девочке родители не стали.

По мнению артистов, прививать финансовую грамотность детям стоит со школы, когда им нужно покупать перекусы на переменах. Важно, чтобы ребенку хватало на завтрак, обед и оставалось немного.

Также ST и Ассоль поддержали инициативу ограничить доступ детей к соцсетям до 16 лет. Они считают, что детство без гаджетов, которое было у них самих, гораздо счастливее и эмоционально стабильнее.

Ранее сообщалось, что рэпер ST выпустил новый альбом «ПодСказки», в основе которого лежат русские народные сказки. Артист объединил в пластинке несколько жанров — фолк, рок и рэп.

Главный герой музыкального произведения странствует по песням и встречает знакомых фольклорных персонажей, включая Бабу-ягу. Как признался исполнитель, его задача — передать базовые смыслы сказок, заложенные в них веками, и сделать это интересным для взрослой аудитории. В дальнейшем «ПодСказки» могут перерасти в целую музыкальную вселенную.