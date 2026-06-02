Алена Яковлева рассказала о своих планах на замужество

Народная артистка РФ Алена Яковлева в беседе с News.ru заявила, что больше не планирует выходить замуж, поскольку не видит в этом смысла. Актриса, которой 2 июня исполнилось 65 лет, призналась, что ее не привлекает совместный быт и перспектива ухаживать друг за другом «на старости лет».

По словам Яковлевой, романы и яркие чувства она не отвергает, а вот замужество — нет. Она не хочет брать на себя ответственность за другого человека в возрасте, когда уже требуется забота.

Актриса привыкла к своему распорядку, комфорту и тому образу жизни, который сама для себя создала. Вставать рано утра и готовить завтрак мужчине она больше не готова. С бытовыми вопросами ей помогают домработница, электрики и сантехники. Яковлева подчеркнула, что относится к тем женщинам, которые не мечтают о замужестве до старости, а чувствуют себя независимыми и не нуждаются в муже.

Больше 40 лет актриса прослужила в Театре сатиры, куда пришла еще при режиссере Валентине Плучеке. Она застала «золотой век» этой сцены, когда там играли Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Спартак Мишулин, Ольга Аросева и другие легендарные артисты. Ранее Яковлева также отмечала, что из театра уходят ведущие актеры, а почти все новые постановки пишет сын нынешнего худрука Владимир Герасимов.