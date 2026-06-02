Родственники на Украине и материнство: где сейчас Ольга Ломоносова

Российская актриса Ольга Ломоносова продолжает сниматься в кино и играть на сцене. Издание News.ru рассказало о жизни артистки.

В 2026 году вышли фильмы «Выход» и «Берлин'23» с участием Ломоносовой. В ближайшее время зрители увидят ленты «История его служанки», «Ничего особенного» и «Самый длинный день». В театре она занята в постановках «Загадочные вариации» и «Иллюзия счастья».

Ломоносова родилась 18 мая 1978 года в Донецке. В 1986 году семья переехала в Киев, где будущая актриса занималась художественной гимнастикой и получила звание кандидата в мастера спорта. В 1997 году она поступила в хореографическое училище, но на последнем курсе влюбилась в актера Владимира Машкова и переехала в Москву. Травма поставила крест на карьере балерины. В 2003 году Ломоносова окончила Щукинское училище. В ее фильмографии более 80 работ, включая сериалы «Дети Арбата», «Не родись красивой» и фильм «Северный полюс».

Троих детей актриса родила от режиссера Павла Сафонова. Официально они не женаты, но Ломоносова считает его своим супругом. Недавно она опубликовала снимок с выпускного старшей дочери Варвары, которая окончила Московское хореографическое училище «Гжель».

После начала спецоперации актриса призналась, что не понимает, кто прав, а кто виноват. Она старается не погружаться в эту тему, хотя ее мама живет в Киеве, брат работает в Донецке, а его семья перебралась в Ростов. Сама Ломоносова признавалась, что разделена с близкими и чувствует боль от происходящего.