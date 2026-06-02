Станислав Бондаренко готовится стать отцом в четвертый раз

40-летний актер Станислав Бондаренко вновь готовится стать отцом, сообщает «Звездач». У него и его супруги Аурелии родится третий ребенок. В семье уже растут две дочери — Алексия и Микаэла. Также у Бондаренко есть сын Марк от первого брака.

Будущий отец признался, что не считает себя идеальным и иногда совершает ошибки, но своих детей любит больше всего на свете. По его словам, если измерять богатство любовью, он уже очень состоятельный человек, а с рождением малыша станет еще богаче.

Станислав Бондаренко родился 2 июля 1985 года в городе Днепрорудное Запорожской области. Родители развелись рано, воспитывали мама и отчим. С детства занимался спортом: теннисом, карате, тхэквондо, футболом, плаванием и бальными танцами. В 1996 году семья переехала в Москву.

После школы поступил в МАИ, но затем перешел в ГИТИС на курс Валентина Теплякова и Павла Хомского. С третьего курса начал сниматься в кино. Сейчас он служит в Театре имени Моссовета. В 2016 году актер получил премию «Звезда Театрала» как лучший актер второго плана за роль Ипполита в спектакле «Не все коту масленица», а в 2017 году — как лучший театральный актер в кино за роль в фильме «Беглец».