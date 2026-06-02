Бывший «тайный жених» Карпович эмоционально высказался о ее свадьбе

Вчера Мирослава рассказала своим фанатам, что вышла замуж. На новость отреагировал актер Евгений Банифатов, роман с которым ей ранее приписывали.

© WomanHit.ru

Накануне звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович не на шутку удивила подписчиков своего личного блога. 40-летняя актриса неожиданно объявила, что впервые вышла замуж. Раскрывать имя избранника она не стала. Мирослава лишь коротко отметила, что ее муж далек от мира шоу-бизнеса.

В Сети сразу вспомнили прошлые слухи. Ранее Карпович активно приписывали роман с ее 36-летним коллегой Евгением Банифатовым. Многие были уверены, что именно он станет ее мужем. Однако эти домыслы так и не подтвердились, ведь Евгений — артист, связанный с шоу-бизнесом.

Он, кстати, не остался в стороне и публично отреагировал на перемены в личной жизни Мирославы. Банифатов оставил под ее постом очень теплый комментарий. Актер назвал Карпович близким другом и пожелал ей бескрайнего счастья.

«Мужу лично пожму руку! Он оторвал у этого мира самый крупный бриллиант!» — написал Евгений.

Кстати, разговоры о парочке ходили не просто так. Сообщалось, что инсайдеры не раз замечали их вместе. Очевидцы утверждали, что Мирослава Карпович и Евгений Банифатов скрывали свои отношения и часто целовались вне камер.