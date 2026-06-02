Пугачева и Галкин* могут лишиться своего замка

Певица Алла Пугачева и ее муж, юморист Максим Галкин* (внесен в список физлиц-иноагентов в РФ) могут лишиться своего имущества в России, в том числе и замка в деревне Грязи. Об этом рассказал aif.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Ранее Госдума РФ приняла законопроект, который разрешает арест имущество россиян, переехавших за границу и совершивших административные правонарушения против интересов страны.

Заслуженный юрист России Иван Соловьев напомнил, что закон после его подписания президентом РФ Владимиром Путиным вступит в силу 1 сентября 2026 года.

«Поэтому подпадать под него будут все правонарушения, совершенные после этой даты. Закон, ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. Если какое-то лицо совершит одно из правонарушений, которое указано в этом законе, то к нему может быть применена мера в виде ареста имущества», — уточнил Соловьев.

По его словам, «гипотетически Пугачеву и других могут лишить имущества».

При этом к нарушениям, за которые могут арестовать имущество, будет относиться злоупотребление свободой массовой информации, дискредитация ВС России, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, неуплата штрафа за эти правонарушения.

Напомним, что после начала спецоперации певица Алла Пугачева вместе с мужем и детьми уехала из России. В октябре 2022 года она опубликовала обращение в соцсетях, заявив, что счастлива от того, что ее ненавидят люди, которых она «всегда терпеть не могла», а также заметила, что они «были холопами, стали рабами».

В свою очередь Максим Галкин* публично осудил специальную военную операцию. В сентябре 2022 года комика признали иноагентом, после чего Пугачева обратилась к Минюсту с просьбой также включить ее в список, отметив, что солидарна с мнением своего супруга касательно происходящего в России и на Украине.

* Признан в России иностранным агентом.