Слухи о свадьбе и сравнение с Борисовым: как живет актер Олег Гаас

Российский актер Олег Гаас, известный по сериалам «Отель Элеон», «Триггер» и «Беспринципные», продолжает активно сниматься и играть в театре. В его фильмографии насчитывается уже более 50 работ. Издание News.ru рассказало, что известно о жизни артиста.

В 2026 году вышла драма «Семь верст до рассвета» с его участием, где он снимался вместе с Федором Добронравовым и Марией Шукшиной. В ближайшее время зрители увидят ленты «Дубровский. Русский Зорро», «Идеально несовместимы» и «Хай, систерс». На театральной сцене он занят в постановках «Русалка», «Леха» и «Механика любви».

О личной жизни актера известно немного. В 2016 году появлялась информация о его браке с Анастасией Паниной, но сам Гаас это не подтверждал. Позже он рассказывал об отношениях с коллегой Евгенией Розановой, с которой познакомился на съемках сериала «Нити судьбы». Однако к 2023 году Розанова заявила, что ценит свободу. В конце 2025 года в соцсетях появились слухи, что партнерша Гааса по проекту «Регби» Маргарита Аброськина родила ребенка от актера и вышла за него замуж в 2024 году, но официального подтверждения этой информации нет.

Гаас признавался, что его часто сравнивают с Юрой Борисовым и во многих кастингах режиссеры выбирали коллегу. Актер отметил, что никогда не завидовал, считая Борисова действительно талантливым артистом. Позицию по поводу спецоперации Гаас публично не высказывал.