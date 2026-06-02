Катя Лель рассказала о своих требованиях к будущему мужу

Певица Катя Лель составила список из ста пунктов, которым должен соответствовать ее будущий муж. Об этом пишет «Пятый канал».

Артистка признавалась, что мужчина ее мечты должен быть не старше 35 лет, жить в России, следить за здоровьем и разделять ее интерес к эзотерике и космосу.

«Я загадала себе, визуализировала его года два тому назад. Написала позиций сто как минимум. Не старше 35 лет. Ну а что?», — отметила Лель.

Ранее Катя Лель была замужем за бизнесменом Игорем Кузнецовым. Однако в 2023 году они развелись после 15 лет брака. Инициатором развода стала певица, именно она обратилась в суд. У пары есть общая дочь Эмилия.