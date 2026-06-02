Андрей Малахов увез тщательно скрываемого сына из России

В 2011 году Андрей Малахов женился на Наталье Шкулевой. Свадебное торжество прошло в Париже, в Версале. На мероприятие были приглашены только самые близкие друзья. Спустя шесть лет пара стала родителями. Наталья родила Андрею сына Александра.

С тех пор Шкулева и Малахов стараются ограждать своего единственного наследника от назойливого внимания общественности и СМИ. В отличие от других детей знаменитостей, Саша ведет закрытый образ жизни. Как выглядит мальчик, толком неизвестно, потому что ни Андрей ни Наталья не показывают его людям.

А теперь стало известно, что Малахов забрал сына и увез из России. Об этом сообщил сам известный ведущий. На официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" шоумен опубликовал видео, сделанное на Мальдивах. Туда отправился телеведущий вместе с супругой Натальей Шкулевой и сыном Александром. Мельком шоумен показал наследника. Семья проводит время на райских островах.

Ранее Андрей Малахов объяснил, почему прячет единственного сына. По словам шоумена, он желает ребенку спокойного беззаботного детства, а не публичности, которая крайне негативно влияет на детей. К тому же, отметил телеведущий, ему бы не хотелось, чтобы Саша был объектом обсуждения в Сети.