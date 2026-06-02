Ургант провел масштабную грузинскую свадьбу для сына аптечного магната

Телеведущий Иван Ургант провел масштабную грузинскую свадьбу сыну аптечного магната в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича. Об этом во вторник, 2 июня, сообщил Telegram-канал Baza.

По информации авторов публикации, речь идет о Георгии Гурцкае, который является бывшим владельцем одной из крупнейших в России аптечных сетей «Эркафарм». Его отец Омар Гурцкая основал «Империю‑фарма» — один из ведущих российских фармацевтических дистрибьюторов.

В Baza уточнили, что свадьба длилось два дня, и одним из мест для торжественной части церемонии стал зал филармонии.

— В филармонии нам объяснили: «Это были люди, которым очень сложно отказать». По данным «Базы», историческое помещение можно арендовать, однако в документах это будет оформлено как пожертвование. Размер взноса для Большого зала начинается от 10 миллионов рублей, — говорится в сообщении.

Иван Ургант долго не появлялся на телевидении, поэтому многие зрители начали считать, что он уехал из России. Его отец Андрей Ургант опроверг подобные слухи. При этом ранее зарубежные СМИ сообщали, что некоторые известные россияне обращались к президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть Ивана Урганта в эфир.