Пост Елены Товстик в честь детей вызвал негодование

Елена Товстик разместила трогательный пост в честь Дня защиты детей. Правда, не обошлось без упоминаний о бывшем.

Елена Товстик опубликовала слезливый пост в честь Дня защиты детей. Соперница Полины Дибровой рассказала о подвиге материнства, а также о безграничной любви к отпрыскам.

«Дети — это самое ценное, что есть в нашей жизни. Это наше продолжение. Наша любовь. Наше сердце, которое однажды начинает биться уже вне нас. Я мама шестерых детей, и каждый день они учат меня чему-то новому. Быть сильнее, терпеливее, добрее. Любить без условий и без границ», — поделилась Елена.

Она заверила, что всегда будет рядом со своими детьми и всегда будет их защищать.

«Потому что материнская любовь не знает преград, расстояний и обстоятельств. Она просто есть. Навсегда», — сказала Товстик.

Примечательно, что трогательный текст многодетная мать сопроводила коротким видео с Романом Товстиком. Елена сняла на камеру семейные портреты, на которых запечатлен ее неверный экс-муж. Его фото до сих пор красуются на стенах ее дома.

Фолловерам показалось странным, что женщина опять возвращается к одному и тому же.

«К чему фото бывшего мужа снимать? Зачем так себя не ценить? Как бы больно ни было, надо принять, что мужчина вам не принадлежит», «Забудьте его. Бог ему судья. Живите своей жизнью...» — написали фолловеры.

Ранее Елена посвятила нелестный пост неверному бывшему, заодно досталось и Дибровой.