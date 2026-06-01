Блогер Варламов заявил, что Shaman дал площадку многим иноагентами

Блогер Илья Варламов раскритиковал новую песню певца Shaman и клип к ней, но одновременно усмотрел в композиции скрытый подтекст. Своим мнением журналист поделился на своем YouTube-канале. Варламов уточнил, что не смотрел ролик целиком, но ознакомился с фрагментами. Сам трек блогер назвал "второсортным", отметив примитивные рифмы вроде "любовь-морковь". "Для разрушения текущего режима он [Shaman] делает гораздо больше, чем многие оппозиционные политики и журналисты. Обратите внимание: он не просто выпустил клип, где как-то там дискредитирует иностранных агентов, а дал площадку многим иноагентам в своем видео. И, как мы знаем, все пиар, кроме некролога", - сказал Варламов. Свой комментарий блогер завершил фразой: "В общем, спасибо большое!" Shaman на прошлой неделе опубликовал новую песню "Россия-мама", в которой отражена идея противостояния России внешним вызовам. В клипе под подозрение "детектива Shaman" попадают журналист Юрий Дудь, комик Максим Галкин, музыкант Андрей Макаревич, певица Земфира и другие личности, признанные иноагентами в России. В какой-то момент их фотографии "оживают" и начинают петь вместе с Shaman о России. Позднее артист устроил шоу на концерте в Зеленограде, где решил дирижировать "хором" иноагентов на огромном экране, демонстрирующем ИИ-копии знаменитостей.