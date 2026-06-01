Стало известно, сколько заработает Успенская на своем концерте в ресторане

Певица Любовь Успенская выступит с камерным концертом в одном из московских ресторанов на этой неделе. По данным «Звездача», стоимость билетов начинается от 54 тысяч рублей, а организаторы вечера могут заработать более 2,9 миллиона рублей.

Гости услышат хиты «К единственному нежному», «Пропадаю я» и «Карусель». Попасть на выступление смогут не все желающие из-за ограниченного количества мест.

Ранее в программе «Женский форум» певица Любовь Успенская откровенно рассказала о личной жизни. 72-летняя артистка призналась, что в детстве мечтала выйти замуж за моряка дальнего плавания.

Она была уверена, что у такого мужа одни плюсы: будет привозить чемоданы подарков, гостить пару дней и снова уходить в рейс. Мечта не сбылась. В настоящее время, по словам Успенской, она встречается с кавалером, который младше ее на 30 лет, и не видит в этом ничего предосудительного.