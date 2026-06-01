Судьба звезды «Не родись красивой» Юлии Куварзиной: браки, слова об Украине и похудение

Российская актриса Юлия Куварзина получила широкую известность благодаря ярким ролям в популярных фильмах и сериалах. Портал News.ru рассказал, что происходило в карьере и личной жизни актрисы в последние годы.

Творческий путь

Юлия Куварзина родилась в Москве 14 июля 1975 года. Профессиональное образование она получила в Школе-студии МХАТ, а ее первый экранный дебют состоялся в 2002 году в многосерийном фильме «Линия защиты».

Всенародную любовь актрисе принесли две знаковые роли: Татьяны Пончевой, сотрудницы компании «Зималетто» в мелодраме «Не родись красивой», и Анастасии, супруги Лёни Воронина в комедийном сериале «Воронины».

Также Куварзина принимала участие в проектах «Ландыш серебристый», «Виола Тараканова», «Метод Лавровой», «Костя-Вера» и «Доктор Преображенский». Ее фильмография насчитывает более 40 киноработ.

Личная жизнь и семейные драмы

По данным News.ru, первое замужество актрисы носило формальный характер. Она служила в театре и артистам, нуждающимся в жилье, пообещали помощь. Куварзина заключила брак со своим коллегой Алексеем Усольцевым. Хотя за шесть лет брака квартиру они так и не получили, актриса вспоминает этот период с благодарностью, называя его примером бескорыстной взаимовыручки и крепкой дружбы.

В 2008 году Юлия вышла замуж за актера Александра Аптовцева. Они начали общаться на гастролях, когда артист еще состоял в прежних отношениях. В браке у пары родилась дочь Елизавета. В 2013 году актеры расстались. В августе 2025-го Аптовцев скончался от онкологического заболевания.

News.ru отмечает, что в последнее время актриса не делится новостями о своей личной жизни.

Как Куварзина похудела после рождения ребенка

После рождения дочери вес актрисы составлял 87 килограммов. Куварзина говорила, что ей удалось сбросить 22 килограмма благодаря индивидуальной программе питания, разработанной для нее диетологом.

Актриса подчеркивала, что добилась результата исключительно с помощью сбалансированного рациона, регулярных тренировок и уходовых процедур, без применения сомнительных методик.

Заявления об Украине

По данным News.ru, в 2016 году в разговоре с журналистами Куварзина поделилась, что ее перестали приглашать на съемки и гастроли в Киев. Тогда же она заявила, что отказывается давать оценку политическим событиям, поскольку не считает себя экспертом в этой области. Артистка выразила сожаление по поводу своих высказываний времен Евромайдана, отмечает News.ru.

«Я параллельно давала интервью на телевидении, желала украинцам мужества, сил, добра. Сейчас, когда я вспоминаю об этом, думаю, как же глупо все это выглядело, что я, возможно, своими словами, своим позитивом кого-то могла призывать, склонять к каким-то действиям», - процитировало издание актрису.

Текущая деятельность

Сейчас 50-летняя артистка сосредоточена на театральной деятельности: она задействована в московских постановках и активно ездит по стране с гастрольными спектаклями.

Также Куварзина периодически появляется на телевидении, отмечает News.ru. В эфире ток-шоу «Звезды сошлись» она откровенно рассказала о трудностях в воспитании дочери, отметив, что переходный возраст ребенка и резкая смена ее характера стали для семьи серьезным эмоциональным испытанием.