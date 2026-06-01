Земцова раскрыла подробности романа с Месхи

Наталья Земцова подтвердила роман с Гелой Месхи — ранее об их отношениях только ходили слухи. 38‑летняя актриса рассказала, что их отношения завершились из‑за непростого характера актёра. Земцова описала отношения с Месхи как яркие и экспрессивные, сравнив их с турецким сериалом.

«Это глупо скрывать. Гела, надо сказать, прекрасный артист и человек. Этим он меня и зацепил. Но он очень экспрессивный, скучно не было точно. Настоящий турецкий сериал», — поделилась артистка в интервью WomanHit.

История предполагаемого романа началась около трёх лет назад. Тогда пара публиковала совместные фото в соцсетях, но не подтверждала взаимности и общих планов.

Актриса также затронула тему личной жизни после развода. Наталья призналась, что не готова ставить крест на любви, несмотря на боль расставаний. Вопрос о текущем статусе она оставила без ответа.

Ранее Екатерина Климова воссоединилась с Гелой Месхи на выпускном их дочери. 10‑летняя Белла окончила начальную школу.

