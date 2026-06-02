Анастасия Волочкова объявила о свадьбе и предстала в подвенечном наряде

Анастасия Волочкова примерила свадебное платье. Скандально известная балерина поделилась своими эмоциями.

Знаменитая артистка стала новой участницей шоу "Свадьба вслепую". Анастасия Волочкова предстала перед зрителями в свадебном платье, а ее голову украсила фата. "Идя на церемонию, я испытывала волнение перед моей настоящей свадьбой", - сообщила балерина.

По правилам проекта, ведущий Роман Каграманов подберет для Волочковой несколько потенциальных женихов. Затем пара проведет неделю вместе. В финале они решат, остаться ли в отношениях или расстаться навсегда, напоминает "Газета.Ru".

Отметим, что официально Анастасия Волочкова ни разу не была замужем. В 2007 году артистка сыграла роскошную свадьбу с бизнесменом Игорем Вдовиным. Однако впоследствии балерина утверждала, что регистрации брака не было. Двумя годами ранее Анастасия родила от избранника дочь Ариадну.

Однако в настоящее время Волочкова не поддерживает связь с единственным ребенком. Уже давно у них сложные отношения. Недавно Ариадна вышла замуж, однако артистка не одобрила ее выбор и перед свадьбой публично его критиковала. А когда узнала, что единственная наследница не пригласила ее на бракосочетание, то публично от нее отреклась.