Зависимость, тяжелые съемки и слухи о романах: как живет актер Венес

Российский актер Аристарх Венес, известный по роли в сериале «Кадетство», продолжает сниматься в кино. В ближайшее время выйдут картины «Учитель года» и «Мальвина» с его участием, сообщает News.ru.

Венес родился 4 октября 1989 года в Москве в актерской семье. Учился в Школе-студии МХАТ, но не окончил ее, а в 2010 году поступил во ВГИК. Его фильмография насчитывает 40 работ, включая сериалы «Кадетство», «Папины дочки» и фильм «Анжелика».

Актер не женат. В разное время ему приписывали романы с певицей Нюшей и актрисой Мирославой Карпович. В 2018 году появились слухи о его отношениях с Эвелиной Бледанс, но Венес их опроверг, заявив, что они просто друзья. Сейчас он признается, что готов к браку и детям. В 2021 году актер рассказал, что пробовал запрещенные вещества, но уже 7–8 лет не употребляет их и это его принципиальная позиция.

Венес поддерживает спецоперацию и помогает военным. Он снялся в сериале «20/22», где его герой — московский студент, который едет в зону боевых действий к брату. Съемки проходили в Мариполе, Москве, Подмосковье и Ростовской области. Актер признавался, что это была одна из самых тяжелых физических работ: он бегал в настоящем бронежилете. По его словам, он и его близкие регулярно помогают бойцам, отправляют машины и гуманитарные грузы.