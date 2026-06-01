Певица Полина Гагарина пошутила о разводе с бывшим мужем Дмитрием Исхаковым, отметив, что ее «унесло ветром». Слова артистки приводит StarHit.

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков развелись в 2021 году. Фотограф заявлял в соцсетях, что они «сохраняют нормальные отношения» и «продолжают с любовью заботиться о детях». Однако позднее стало известно, что Исхаков на правах отца запретил своей дочери выезд с матерью на отдых. Тем не менее, Гагарина все же сумела увезти обоих своих детей за границу.

Несмотря на этот инцидент, бывшие супруги продолжают поддерживать отношения. Так, Полина Гагарина прокомментировала шуточное видео, опубликованное Исхаковым в соцсетях, на тему того, почему «не надо встречаться с худой женщиной». На нем дама в теле не дает мужчине с зонтиком улететь из-за порывов штормового ветра, удерживая его.

«Вот ты и не удержал! Меня унесло ветром», — отметила певица.

На этот комментарий тут же отреагировали поклонники и друзья. Многие подчеркнули, что артистка отлично «подколола» отца своей дочери Мии.

В свою очередь Исхаков заверил, что «скоро ветер переменится».

Фотограф ранее отмечал, что распад семьи стал для него «довольно сильным потрясением», однако после развода у него освободилось много времени на себя и на занятие творчеством.