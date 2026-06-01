Надежда Бабкина рассказала о неожиданном способе борьбы со стрессом

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина раскрыла необычные способы борьбы со стрессом. По словам певицы, больше всего она ценит тишину и наблюдение за звездами и облаками из окна, передает «Пятый канал».

Помимо этого, Бабкина прибегает к довольно нестандартному приему. Артистка призналась, что иногда включает одновременно два телевизора в разных комнатах и просто перемещается по дому под их фоновый гул. Такой подход, по ее мнению, помогает расслабиться после насыщенного дня. Секретами релаксации Бабкина поделилась во время съемок клипа на дуэт с певицей Ивушка.

Ранее сообщалось, что бизнес избранника певицы Надежды Бабкиной Евгения Гора первый раз показал убытки. Как написал Telegram-канал Shot, 46-летний предприниматель потерял более 8 млн рублей на продаже ароматических свечей.

46-летний Гор зарегистрировал фирму «Юкендлз компани» еще в 2012 году. Бизнесмен начал с производства ароматизаторов в виде свечей, благовоний и диффузоров, а после расширил ассортимент: в продажу поступили скрабы, жидкое мыло и бомбочки для ванн. 76-летняя Бабкина помогала ему с продвижением его линеек.