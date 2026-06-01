Актер Филиппенко избавился от недвижимости в Москве

Актер Александр Филиппенко, известный по фильму «Мастер и Маргарита», продал две квартиры в центре Москвы после переезда в Литву, сообщает Shot. Народный артист России, который, по данным источника, финансировал ВСУ, избавился от недвижимости, находясь за границей.

Первая квартира находится в Богословском переулке, ее площадь — 55 квадратных метров, стоимость может достигать 55 миллионов рублей. Вторая — в Спиридоньевском переулке, около 110 «квадратов», оценена более чем в 100 миллионов.

Сейчас в России у Филиппенко остался старый дом площадью 150 квадратов в Ново-Переделкине с участком в 7 соток. Он выставлен на продажу за 40 миллионов рублей, но покупателей нет. Соседи рассказали, что не видели актера несколько лет, и вспомнили его критику СВО. Также в его собственности остается небольшая комната площадью 10 квадратов возле Патриарших прудов, которую он не продает.

Филиппенко уехал из России в ноябре 2022 года. До отъезда он открыто поддерживал Украину, публиковал фото в вышиванке. После эмиграции участвовал в чтениях, средства от которых шли на поддержку ВСУ. Он известен по моноспектаклям и ролям в фильмах «Мастер и Маргарита», «Мой друг Иван Лапшин» и других.