Акиньшина отреагировала на слухи, что дети отказались с ней жить

На днях в Сети появилась информация, будто сын Константин и дочь Эмми отказались жить с Оксаной Акиньшиной. Актриса отреагировала на эти слухи.

Недавно Оксана Акиньшина родила четвертого ребенка. Сын Лео от Данилы Козловского появился на свет в начале мая. А вот у актрисы есть один сын Филипп от первого брака и двое детей: сын Константин и дочь Эмми от второго брака.

Интересно, что первенец давно живет с родителями Акиньшиной в Санкт-Петербурге. Несколько лет назад Оксана призналась, что у Филиппа проблемы со здоровьем, ему требуется особый уход. Другие дети до недавнего времени тоже жили не с актрисой. После развода с Арчилом Геловани сын и дочь Акиньшиной остались в Грузии, их воспитанием занималась бабушка, мать Арчила.

А тут начали поговаривать, что средние дети все же приехали к матери в Россию, но лишь на каникулы. Якобы навсегда оставаться с ней они отказались. На слухи отреагировала сама Акиньшина. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Оксана выложила видео, на котором запечатлела дочь Эмми на коньках.

Таким образом актриса дала понять, что наследница от второго брака находится с ней. Подразумевается, что и сын Константин тоже.

Напомним, что в апреле, незадолго до рождения четвертого ребенка, Оксана Акиньшина вышла замуж за актера Данилу Козловского. Отметим, что сами артисты эту информацию не комментировали.