Лариса Долина неожиданно приоткрыла завесу над личной жизнью. Певица призналась журналистам, что её сердце занято.

Её слова приводит Rocket Mag.

«Влюблена, да, но не как девчонка, а как взрослая женщина», — поделилась Долина.

Однако интригу артистка поддерживать не стала. Никаких подробностей о своём избраннике Долина не раскрыла, хотя и говорила, что не планирует выходить замуж и счастлива в одиночестве.

Певица порассуждала о состоянии здоровья после недавних проблем (недавно она перенесла операцию из-за проблем с позвоночником). По её словам, лучший способ справиться с недомоганием — выйти на сцену.

«Пока тяжело. Но профессия такая вещь: если ты полностью погружён, то забываешь о физическом недомогании. Сцена лечит», — заявила Лариса Александровна.

Кстати, тему с квартирой в Хамовниках певица назвала закрытой страницей, которую для себя перевернула. Артистка говорит, что живёт дальше, пока у неё есть внучка, дочка и любимая работа.