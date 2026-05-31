Рэпер Канье Уэст установил новый мировой рекорд на стадионе в Турции

Рэпер Канье Уэст собрал 118 000 зрителей на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле и установил новый исторический рекорд посещаемости стадионных концертов. Об этом сообщает Turkiye Today.

Концерт начался накануне, в 21:00 по местному времени и собрал поклонников со всей Турции и из-за рубежа. Приехали гости из России, Казахстана, Британии, Германии, США и Польши.

«Кадры с дрона запечатлели масштабное зрелище: десятки тысяч людей заполнили стадион. Артист вышел на специально построенную платформу… Концерт Уэста превратился в ночное развлекательное мероприятие с диджейскими сетами, лазерными и световыми шоу», — пишет издание.

Шоу посетило около 118 тысяч зрителей. Предыдущий мировой рекорд принадлежал британской группе Coldplay. В прошлом году она собрала 111 тысяч поклонников на стадионе Нарендры Моди в Индии.

Отмечается, что концерт Уэста вызвал заторы по всему Стамбулу из-за наплыва зрителей перед шоу.

Ранее 48-летний рэпер столкнулся с глобальной «отменой» в ЕС из-за контента, пропагандирующего нацизм и Гитлера.

В апреле Британия отказала ему во въезде, что привело к отмене выступления на фестивале Wireless в Лондоне. В том же месяце были отменены концерты во Франции и Польше.

При этом в январе Уэст опубликовал заявление в Wall Street Journal. Артист отказался от своего прежнего восхищения Гитлером. Он извинился за своё поведение, и связал его с «недиагностированной травмой мозга и биполярным расстройством».